Son dakika haber | Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

11.10.2022 09:58
Son dakika haber | Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir adreste yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E.Y, A.E.Y. ve M.E.Y. emniyete götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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