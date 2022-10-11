Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir adreste yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Göçmen, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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