Son dakika haber | Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir adreste yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E.Y, A.E.Y. ve M.E.Y. emniyete götürüldü.
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