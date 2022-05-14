Son dakika haber: Kilis'te hafriyat kamyonu yayaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber: Kilis'te hafriyat kamyonu yayaya çarptı: 1 ölü

14.05.2022 00:57
Son dakika haber: Kilis'te hafriyat kamyonu yayaya çarptı: 1 ölü

Son dakika habere göre Kilis'te yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kilis'te yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Çukuroba köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Kadircan Karadaş'a, A.Ö. yönetimindeki 63 ACB 035 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kilis- Cenazevi yolu ekiplerin incelemesi nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri tarafından kamyon sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

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Çocuk, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kilis'te hafriyat kamyonu yayaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kilis'te hafriyat kamyonu yayaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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