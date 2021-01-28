Son dakika haber... Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi : 2 ölü - Son Dakika

Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi : 2 ölü

KİLİS - Kilis'te, sabodan çıkan karbonmonoksit gazından bir çift yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Fatime Özden ile Fethi Özden Deveciler mahallesi Yağcılar çıkmazı 10 No'lu ikametlerinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının eve gelmesiyle birlikte baygın şekilde bulunan çifte 112 Sağlık ekipleri müdahale etti. Özden çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının gözetiminde polisin yaptığı inceleme sonucu Özden çiftinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.