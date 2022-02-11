Son dakika haber: Kilis'te soba gazından zehirlenen kişi öldü - Son Dakika

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Özkaya Caddesi'ndeki bir inşaatta bekçilik yapan Suriye uyruklu Hasan Ramadan'ın bekçi kulübesinde hareketsiz yattığını fark eden işçiler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramadan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.