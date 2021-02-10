Son dakika haber... Kilis'te şüpheli ölüme ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Ölümü şüpheli bulan ve olayla ilgili inceleme başlatan polis, S.H'yi gözaltına aldı.

F.C'yi evde hareketsiz bulan ekipler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde F.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki F.C'ye ulaşamayan yakınları polisten yardım istedi.

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