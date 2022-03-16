Kilis'te tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Kilis'te tarihi eser operasyonu

16.03.2022 15:33
Kilis'te tarihi eser operasyonu

Kilis'te, jandarma ekipleri 84 adet sikke ile birlikte 2 kişiyi yakaladı.

Kilis'te, jandarma ekipleri 84 adet sikke ile birlikte 2 kişiyi yakaladı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Kİl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Resul Osman Mesire alanı girişinde E.K. ve S.K isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta yapılan kontrollerde, 84 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Mehmet Ali Dağ-İHA)

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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