Son dakika haber: Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çiftçi yönetimindeki (57) otomobil, Mehmet Sanlı Mahallesi Kilis-İslahiye karayolunda Kenan Özkan (31) yönetimindeki 27 J9306 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kenan Özkan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Memduha Özkan (75) yaralandı. 2 yaralı Kilis Devlet Hastanesine 112 ambulansı ile kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Memduha Özkan hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS