İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 3 kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kent merkezinde takibe aldıkları şüphelileri düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Terör örgütü PKK/KCK propagandası şüphelisi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kilis'teki terör operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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