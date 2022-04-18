Son dakika haber... Kilit Operasyonu'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Kilit Operasyonu'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi

18.04.2022 14:14
Son dakika haber... Kilit Operasyonu'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe- Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe- Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece Pençe- Kilit Operasyonu başlatıldığı belirtilerek, "Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır. Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız" denildi.


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Terörist, Terör, Milli, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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