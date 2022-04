Son dakika haberleri... Kilit Operasyonu'nda 56 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kilit Operasyonu'nda 56 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasından 'Pençe- Kilit Operasyonu'nu takip etti. Akar, "'Pençe- Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

Bakan Akar, dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3'üncü Piyade Tümeni'ne ait Taktik Komuta Yeri'ne gitti. 'Pençe- Kilit Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Zap'a sadece 10 kilometre mesafedeki Taktik Komuta Yeri'nde sahadaki son duruma ilişkin brifing alan Akar, birliklerin komutanları ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Mehmetçiğin bugüne kadar önemli işler yaptığını aktaran Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle harekatımızı başarıyla sonuçlandıracağız" diye konuştu.

Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015'ten itibaren yeni safhaya geçildiğini hatırlatan Akar, "Yurt içi, Irak 'ın ve Suriye 'nin kuzeyinde bugüne kadar toplam 34 bin 259 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" dedi. 'Pençe- Kilit Operasyonu'ndaki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "'Pençe- Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara şükran borçluyuz. Hatıralarını her zaman şükranla yad edeceğiz. Onların kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ve sonuna kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Operasyonumuzun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak. Faaliyetlerimiz komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristler. Ülkemizi, hudutlarımızı, güvenlik güçlerimizi terör saldırılarından korumak için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.'TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖKÜŞ VAR'Operasyonda ilk safhanın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Bakan Akar, "Şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçiğin nefesini her an enselerinde hissediyorlar. Terör örgütünde bir çöküş var. Bununla alakalı terörist ifadeleri, istihbarat raporları var. Artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Akar, terör örgütü PKK ve YPG 'nin birbirinden farkının olmadığını belirterek, "Bunlara içeriden ve dışarıdan kim destek verirse versin bu beyhude bir gayrettir. Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalıdır. Teröristler, Mehmetçiğin şefkatli, yargının adaletli ellerine teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını anlamalıdır. İnşallah bundan önceki terör hedeflerinin olduğu gibi bundan sonraki terör hedeflerinin de sonunu getireceğiz" diye konuştu.'TERÖR KAYNAĞINDA YOK EDİLİYOR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatları doğrultusunda terörü kaynağında yok etmek için çalıştıklarını vurgulayan Akar, "Şu anda Irak'ın kuzeyinde Pençe serisi operasyonlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Maksadımız hudutlarımızın güvenliğini ileriden sağlamak ve teröristlere ait barınak, sığınak, sözde karargahları tahrip etmek. 27 Mayıs 2019'da 'Pençe 1 Operasyonu' başladı. O günden beri de bu faaliyetler devam ediyor. Bu operasyonlarla Sinat Haftanin , Avaşin Basyan, Hakurk , Karaçak, Kandil, Zap her tarafa karadan ve havadan harekatlar düzenledik" dedi. 'BU YIL HUDUTLARDA 1819 KİŞİ YAKALANDI'Alınan önlemler ve terörle mücadelede başarılı operasyonların katkısıyla hudutların çok daha güvenli hale geldiğini belirten Akar, "Hudutlarımız Cumhuriyet tarihimizin en yoğun önlemleri ile korunuyor. Gerek fiziki önlemler gerekse son teknoloji sistemlerle hudut güvenliği sağlanıyor. Hudutta görev yapan personelimizin fedakarlık ve kahramanlığı ile hudutlarımız her zamankinden çok daha sıkı şekilde kontrol altına alınmaktadır. Bu yılın başından itibaren 1819 kişinin yakalandı, 125 bin 574 kişi de engellendiği hudutta görevli Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışı içinde gece-gündüz demeden görevlerini yerine getiriyor" diye konuştu.'BİZİM TARİHİMİZ TEMİZ'1915 olaylarına da değinen Bakan Akar, "Bu iddiaların hiçbir aslı yoktur. Bu asılsız iddialara ilişkin tarihçilerimizin ortaya koyduğu gerçekleri herkesin görmesini bekliyoruz. Bunlar tarihten düşmanlık çıkarıyorlar. Bu hiçbir şekilde bölge ve dünya barışına hizmet edecek bir çalışma değildir" dedi. Sözde 'soykırım' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bir kez daha vurgulayan Akar, "Bununla ilgili ABD kaynaklarından derlenmiş çalışmalar var. Bunlarda dahi hiçbir şekilde 'soykırım' ifadesi yer almıyor. Ama şimdilerde olay politik gayretlerle çarpıtılıyor. Bizim tarihimiz temiz, utanılacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

Bir süre bölgede araziyi de inceleyen Bakan Akar ve komutanlar, Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı da kutladıktan sonra sınırın sıfır noktasından ayrıldı.