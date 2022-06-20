Son dakika haber... Kimya fabrikasında yangın, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Kimya fabrikasında yangın, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya ilaç fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Olay, Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada sabah saatlerinde patlamanın ardından yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale devam ediyor.
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