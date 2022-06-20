Son dakika haber... Kimya fabrikasında yangın, itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Kimya fabrikasında yangın, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

20.06.2022 09:42
Son dakika haber... Kimya fabrikasında yangın, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika haber... Kimya fabrikasında yangın, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya ilaç fabrikasında yangın çıktı.

Kimya fabrikasında yangın, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya ilaç fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Olay, Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada sabah saatlerinde patlamanın ardından yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kimya fabrikasında yangın, itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika

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