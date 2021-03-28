Son dakika haber! Kimyasal gazdan etkilenen ikisi polis 12 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

Su kanalında gerçekleşen balık ve kurbağa ölümlerinden görüntüler.

Bölgede besicilik yapan ve sudan içtiği için hayvanları rahatsızlanan vatandaşın açıklaması. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sulama kanallarına atılan sanayi tipi tüplerden sızan gazdan etkilenen ikisi polis 12 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet ve Yenice mahallelerinden geçen sulama kanallarına uçucu inorganik bileşenlerin bulunduğu sanayi tipi tüpler bırakıldı.

Kanalların geçtiği güzergahtaki evlerde yaşayan 10 kişi, kusma ve bulantı şikayetleri üzerine Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbarın ardından olay yerine gelen 2 polis memuru da gazdan etkilenerek hastaneye başvurdu.

İlk müdahaleleri yapılan 7 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, diğer 5 kişinin de tahliller için aynı hastaneye gönderildiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, olay yerinde ve İlçe Devlet Hastanesine gelerek inceleme başlattı.

Balık ve kurbağa ölümleri üzerine sudan numune alındı

Bu arada Kiremitlik mevkisindeki kanalda, balık ve kurbağa ölümleri gerçekleşmesi üzerine bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapmak üzere sudan numune aldı.

Tüplerin sulama kanallarına atılmasına ilişkin ise A.Y. ve M.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Gazdan etkilendikleri için hastanede bulunan iki şüpheli, tedavilerinin ardından emniyete götürülecek.

Bölgedeki ağılda kanaldan su içtikten sonra hastalanan 8 küçükbaş hayvandan da kan örneği alındı. Çevredeki besicilere, hayvanlarına buralardan su içirilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

AFAD ekiplerinin güvenlik kordonuna aldığı noktalardaki 3 tüpün, özel bir firma tarafından taşınarak imha edileceği öğrenildi.

Öte yandan temizlik yapılması için geçici süreyle kapatılan Pamukova İlçe Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.