Kınalıada'da yangın paniği: Maltepe ve Burgazada'dan ekipler sevk edildi - Son Dakika
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Kınalıada'da yangın paniği: Maltepe ve Burgazada'dan ekipler sevk edildi

27.02.2022 20:04

İstanbul Kınalıada'da bulunan bir depoda yangın çıktı.

İstanbul Kınalıada'da bulunan bir depoda yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Maltepe ve Burgazada'dan da ekipler sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, 18.00 sıralarında Kınalıada İsmail Paşa Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak hayvanları için ürünlerin depolandığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının büyümesiyle birlikte Maltepe ve Burgazada'dan da ekipler sevk edildi. Kısa süren çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depodaki ürünler yangında zarar gördü.

(Abdul Samet Kaya - Halit Arslan/İHA)

Kınalıada'da yangın paniği: Maltepe ve Burgazada'dan ekipler sevk edildi
Kınalıada'da yangın paniği: Maltepe ve Burgazada'dan ekipler sevk edildi
Kınalıada'da yangın paniği: Maltepe ve Burgazada'dan ekipler sevk edildi
Kınalıada'da yangın paniği: Maltepe ve Burgazada'dan ekipler sevk edildi

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Burgazada, Kınalıada, Maltepe, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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