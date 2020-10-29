Son dakika haberleri! Kınalıada korveti 29 Ekim için Antalya açıklarına demirlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kınalıada korveti 29 Ekim için Antalya açıklarına demirlendi

29.10.2020 17:56

Son dakika haberleri: Yerli savaş gemisi TCG Kınalıada korveti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde demirlendi.

Yerli savaş gemisi TCG Kınalıada korveti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde demirlendi.

Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında üretilen yerli savaş gemisi TCG Kınalıada Korveti, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yapımına 2015 yılında başlanan ve 2019 yılında hizmete giren TCG Kınalıada (F-514), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Konyaaltı Sahili açıklarında demir aldı. Kınalıada, dünyaca ünlü sahilde gösterişli görünümüyle dikkat çekiyor.

-İHA-

Son dakika haberleri! Kınalıada korveti 29 Ekim için Antalya açıklarına demirlendi
Son dakika haberleri! Kınalıada korveti 29 Ekim için Antalya açıklarına demirlendi
Son dakika haberleri! Kınalıada korveti 29 Ekim için Antalya açıklarına demirlendi
Son dakika haberleri! Kınalıada korveti 29 Ekim için Antalya açıklarına demirlendi

Savaş Gemisi, Kınalıada, Antalya, 29 Ekim, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Kınalıada korveti 29 Ekim için Antalya açıklarına demirlendi - Son Dakika

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