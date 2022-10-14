Son dakika haber! Kira zammına, oteli yakarak cevap verdi... 5 katlı otel alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Kira zammına, oteli yakarak cevap verdi... 5 katlı otel alevlere teslim oldu

14.10.2022 13:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kira zammına, oteli yakarak cevap verdi.

Kira zammına, oteli yakarak cevap verdi... 5 katlı otel alevlere teslim oldu

Motosikletten aldığı benzinle oteli yaktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iddiaya göre otel sahibinin bar işletmesine kira zammı isteğine kızan kiracı, motorundan çektiği benzinle bardaki masa ve sandalyeleri ateşe verdi, oteli yaktı. Yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay bu sabaha karşı 03.00 sularında Siteler Mahallesi 209 sokakta bulunan 30 odalı bir otelde meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda acil yardım ekibi önce otelde konaklayan 2 si çocuk 12 kişiyi odalardan tahliye ederek hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan turistlerin dumandan etkilendiği sağlık durumlarında hayati tehlike olmadığı bildirildi. İtfaiye ve TOMA'lar ile kontrol altına alınan otel yangınında otel kullanılamaz hale geldi.

"Otel sahibine kızdı benzinle oteli yaktı"

Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine baş vurdu. Otelin bar kısmında kiracı olan M.O isimli şahsa ulaşan ekipler yangını M.O.'nun çıkardığını tespit ederek gözaltına aldı. İddiaya göre otelin bar kısmında İ.A isimli arkadaşı ile ortak olarak kiracı olduklarını belirten M.O verdiği ifadede, kiraladıkları işletmenin otel sahibi olan Y.K ya sürekli kira zammı isteği yaptığı için kızarak motorundan benzin çektiğini, amacının sadece sandalye ve masaları yakmak olduğunu otelin yanmasını asla istemediğini ve çok pişman olduğunu belirterek yangını çıkardığını itiraf etti.

"Herkesi kurtardılar"

Yangın esnasında yan otelde konaklayan Mehmet Sıtkı Kılıç, gece olayın gürültüsü ile uyandığını ifade ederek "Balkondan dışarı baktığımda insanların burada toplandığını, itfaiye polis araçlarını gördüm. Ben de aşağıya indim. elektrikler kesilmişti. merdivenlerden aşağıya yürüdük. Sanırım restoran bölümünde yangın çıkmış. Dumanlar bizim tarafa da gelmişti. İtfaiye zamanında müdahale etti. herkesi kurtardılar, herhangi bir sıkıntı oluşmadı" dedi.

Yangın sırasında birlikte oldukları belirlenen iki İngiliz vatandaşı kadın ile ortağı İ.A ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken M.O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.

YORUMLAR
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Düzensiz göçmenleri kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı Düzensiz göçmenleri kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı Son Dakika | OTELDE YANGIN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI; ŞÜPHELİ BAR İŞLETMECİSİ Son Dakika | OTELDE YANGIN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI; ŞÜPHELİ BAR İŞLETMECİSİ
Kaynak: İHA

Marmaris, kiracı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kira zammına, oteli yakarak cevap verdi... 5 katlı otel alevlere teslim oldu - Son Dakika

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