Son dakika haber! Kıraathanede ikinci kez oyun oynarken yakalanan 9 kişiye yine 56 bin lira ceza - Son Dakika

KIRIKKALE'de dün kıraathanede oyun oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 56 bin 250 TL ceza uygulanan 9 kişi, bugün aynı yerde yine oyun oynarken yakalandı. 9 kişiye ikinci kez 56 bin 250 TL para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri, dün Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu kıraathaneye baskın yapan ekipler, oyun oynayan 9 kişiyi tespit etti. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, oyun oynayan 9 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 250'şer TL'den toplam 56 bin 250 TL ceza uyguladı. Ceza uygulanan 9 kişi, bugün yine aynı kıraathaneye oyun oynarken yakalandı. 9 kişiye, ikinci kez toplam 56 bin 250 TL ceza uygulandı.