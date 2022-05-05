Araç kiralayıp 350 bin TL değerinde sigara ve madeni para dolu kutuyu çaldılar - Son Dakika

Araç kiralayıp 350 bin TL değerinde sigara ve madeni para dolu kutuyu çaldılar

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İş yerinden kutuyla sigara, para ve kayıt cihazını çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayas Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 5001 Hırdavat isimli iş yerinde hırsızlık olduğu bilgisi üzerine polis olay yerine geldi. Yapılan incelemede iş yerinin PVC kapısının kilidi tornavida ile kırılarak içeri girildiği belirlendi.

İş yeri sahibi M.K ile yapılan görüşmede, farklı markalarda toplamda yaklaşık 250 bin TL değerinde sigara ve 100 bin TL civarındaki madeni para dolu kutu, kasada bulunan yaklaşık 300 TL banknot ve güvenlik kamerası kayıt cihazının çalındığı, ayrıca aynı gece Kemalpaşa Mahallesi'nde farklı adreslere girdikleri anlaşıldı.

Yapılan tanık ve kamera çalışmalarında şüpheli şahısların Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesinde bulunan oto kiralama işi yapan işletmeden bir araç kiraladıkları, Yumurtalık ilçesine girmeden plakayı söktükleri, yapılan çalışmalar sonucu plakası tespit edilen aracın içerisinde bulunan 5 şahıstan dördünün Mert Ali P. (19), Hakkıcan K. (23), Ahmet Enes B. ve Emirhan K. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Emirhan K. ve Mert Ali P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.