Son dakika! Kiraladıkları lüks araçla iş adamlarını gasp eden şahıslar yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Kiraladıkları lüks araçla iş adamlarını gasp eden şahıslar yakalandı
28.11.2020 14:16
Bir son dakika haberine göre Kiraladıkları lüks araçla iş adamlarını gasp eden şahıslar yakalandı Gaziantep'te kiraladıkları lüks araçla organize sanayi bölgesindeki iş adamlarını gasp eden iki şüpheli şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Kiraladıkları lüks araçla iş adamlarını gasp eden şahıslar yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te kiraladıkları lüks araçla organize sanayi bölgesindeki iş adamlarını gasp eden iki şüpheli şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
İddiaya göre, Gaziantep'te lüks araç kiralayan E.A. ve M.T. isimli iki şüpheli şahıs, kiraladıkları aracın plakasını söküp organize sanayi bölgesinde iki iş adamının değerli eşyalarını gasp etti. Yaşanan olayların ardından özel ekip kuran emniyet güçleri, lüks araçla gasp yapan iki şüpheliyi yakalamak için gasp olaylarının yaşandığı bölgede bulanan 140 kamerayı inceleyerek şahısların kimliklerini tespit etti. Kimlikleri belirlenen şahıslar, yapılan operasyonla yakalandı.
Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi "İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı