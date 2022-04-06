Son dakika haber: Kiraz'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi eğitimi verildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Kiraz'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi eğitimi verildi

06.04.2022 22:51
Son dakika haber: Kiraz'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi eğitimi verildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde, İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşayan anne ve anne adaylarına eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde, İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşayan anne ve anne adaylarına eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan çocukların ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek amacıyla anne duyarlılığından faydalanarak, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi, kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede Kiraz İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Erdem'in öncülüğünde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince stant kurularak 400 anneye ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi. Programa anne ve anne adayların yanı sıra; Kiraz İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Erdem, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Kiraz İlçe Kaymakamı Onur Titiz katıldı. - İZMİR

Son dakika haber: Kiraz'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi eğitimi verildi
Son dakika haber: Kiraz'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi eğitimi verildi

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Hisarcık, Narkotik, İzmir, Kiraz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kiraz'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi eğitimi verildi - Son Dakika


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