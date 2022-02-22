Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Rusya-Ukrayna krizinde sağduyu çağırısı - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Rusya-Ukrayna krizinde sağduyu çağırısı

22.02.2022 22:23
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Rusya-Ukrayna krizinde sağduyu çağırısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığın daha fazla tırmanmasını önlemek için oldukça ihtiyatlı ve sağduyulu davranma çağrısı yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığın daha fazla tırmanmasını önlemek için oldukça ihtiyatlı ve sağduyulu davranma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Caparov, sosyal medya hesabı üzerinden Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna'nın doğusundaki durumu derin endişeyle takip ettiğini belirten Caparov, "Bana Donbass'ın etrafındaki durum dahil bölgedeki gelişmelerle ilgili rapor sunuyorlar" dedi. Caparov, Kırgızistan'ın her zaman ihtilafın çözümüyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin desteklediği tek belge olan Minsk anlaşmalarına uyma ihtiyacından hareket ettiğini kaydetti. Ancak bu anlaşmalara uyulmamasının mevcut zor duruma yol açtığına işaret eden Caparov, "İnsan ölümlerinden kaçınmak için ortaya çıkan durumu ancak barışçıl, diplomatik yollarla ve müzakere masasında çözmek gerektiğine inanıyorum. Çünkü insan hayatı dünyadaki en değerli şeydir. Krizin çözümünde çatışmanın daha fazla tırmanmasının önlemek azami ihtiyatlı ve sağduyulu davranmaya çağırıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanımasının "belki çok sayıda Rusya vatandaşlarının yaşadığı Donbass'taki sivilleri korumak için alınan gerekli önlem olabileceğini" dile getirdi.

Caparov ayrıca, bir devletin herhangi bir ülkenin bağımsızlığını tanımasının o ülkenin egemenlik hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

(Aliia Raimbekova/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Rusya-Ukrayna krizinde sağduyu çağırısı - Son Dakika


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