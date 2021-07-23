Son dakika haber... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının ilk dozunun uygulandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov'un oğlu ile başkent Bişkek'te mobil aşı uygulama noktasında ilk doz Kovid-19 aşısını olduğu belirtildi.

Halk arasında aşılarla ilgili çeşitli söylentilerin yayıldığına işaret eden Caparov, "Aşılarla ilgili söylentilere inanmayınız. Kendinizin, yakınlarınızın ve toplumun sağlığı için aşı olma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Caparov, aşı kararının herkesin kişisel kararı olduğunu ve kimsenin kimseyi aşı yaptırmaya zorlamaya hakkı olmadığını söyledi.

Nüfusu 6,5 milyon olan ülkede bugüne kadar 292 bin 168 kişi ilk doz Kovid-19 aşısı oldu. Son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüse bağlı can kaybı 2 bin 227'ye çıktı.

Nisan itibarıyla halkını aşılamaya başlayan Kırgızistan, Çin'den 1 milyon 100 bin doz Sinopharm aşısı, Rusya'dan ise 120 bin doz Sputnik V aşışı tedarik etmişti.

Azerbaycan da Kırgızistan'a Kovid-19 ile mücadele kapsamında 40 bin doz AstraZenneca aşısı desteğinde bulunmuştu.