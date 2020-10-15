Son dakika haber... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etti - Son Dakika

Son dakika haber... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etti

15.10.2020 12:07
Son dakika haber... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etti, System.String[]

Son dakika haberler... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etme kararı aldığını bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etme kararı aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov, kendisi için her şeyden önce Kırgızistan'da barış, ülkenin bütünlüğü, halkın birliği ve toplumdaki huzurun önemli olduğunu vurguladı.

Ceenbekov, başkent Bişkek'teki sosyo politik durumun gerginliğini koruduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün yeni Bakanlar Kurulunu onayladım ancak bu gerilimi azaltmadı. Derhal istifam için talepler devam ediyor. Mevcut durum iki taraflı bir çatışmaya yakın. Bir tarafta göstericiler öteki tarafta güvenlik güçleri. Asker ve güvenlik güçleri Cumhurbaşkanlığı Konutlarını korumak için silah kullanmak zorundadır. Benim için her bir yurttaşımın hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur. Tarihte halkının kanını döktüren cumhurbaşkanı olarak anılmak istemiyorum. Bu nedenle görevimden istifa etme kararı aldım."

Yeni Başbakan Sadır Caparov ve diğer politikacılara taraftarlarını Bişkek'ten çıkarmaları ve kent sakinlerine huzurlu bir yaşam sunmaları çağrısında bulunan Ceenbekov, "Hiçbir iktidar ülkemizin bütünlüğüne ve toplumdaki barışa değmez. Yüce Allah hepimizi korusun, toprağımızda huzur ve sükunet olsun." ifadesini kullandı.

Başbakanlık koltuğuna dün oturan Caparov ve diğer politikacıların taraftarları düzenledikleri gösteride Ceenbekov'un istifasını talep etmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etti - Son Dakika

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