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Son dakika haber... Kırgızistan'da Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konsey Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Kırgızistan'da Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konsey Toplantısı yapıldı

20.08.2021 11:17
Son dakika haber... Kırgızistan'da Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konsey Toplantısı yapıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde, aralarında mal, hizmet, sermaye ve iş gücü dolaşımının serbest hale gelmesini hedefleyen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin hükümet başkanların katılımıyla AEB Hükümetler Arası Konseyi Toplantısı yapıldı.

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde, aralarında mal, hizmet, sermaye ve iş gücü dolaşımının serbest hale gelmesini hedefleyen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin hükümet başkanların katılımıyla AEB Hükümetler Arası Konseyi Toplantısı yapıldı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov'un ev sahipliğindeki toplantıya Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birliğin gözlemci ülkeleri Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile Küba'nın Moskova Büyükelçisi Julio Garmendia Pena katıldı.

Tatil merkezi Çolpon-Ata şehrindeki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde yapılan toplantı öncesinde AEB üye ülke hükümet başkanları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

Kazakistan Başbakanı Mamin'in dönem başkanlığında yapılan toplantıda, nüfusları salgına karşı aşılama, kurumsal şeffaflık, gıda fiyat artışı, yatırımlar, çevre sorunu, petrol, enerji, iklim değişikliği, tarım, kuraklık, sera gazı salınımların azaltılması gibi konularına dikkat çekildi.

"Avrasya Ekoloji ve İklim Forumu"nun düzenlenmesi teklifi

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov, konuşmasına, bu yıl bağımsızlıkların 30. yılını kutlayacak AEB üye ülkelerini tebrik etmesiyle başladı.

Dünyada geçen yılın başından beri hakim olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Birliğin potansiyelini zayıflatmadığını belirten Maripov, buna kanıt olarak Kırgızistan'ın bu yılın ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Birlik üye ülkelerle ticaret hacminin yüzde 34,7 oranında artışını gösterdi.

Maripov, atılan adımlara rağmen ortak ekonomik alanda mal, hizmet, sermaye ve emeğin serbest dolaşımı önünde kabul edilemez engellerle karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, Birliğin mal, hizmet, sermaye ve iş gücü kaynaklarının AEB alanında serbest dolaşımını uygulama hedeflerine ulaşılması yönündeki umudunu vurguladı.

Maripov, gelecek yıl yaz aylarında AEB Hükümetler Arası Konseyi Toplantısı çerçevesinde "Avrasya Ekoloji ve İklim Forumu"nun düzenlenmesi teklifinde bulundu.

"Dünya kamuoyunun Birliğimizin genişlemesine ilgisi artıyor"

Kazakistan Başbakanı Mamin de AEB üye ülkelerin ekonomisinin canlanmasına devam ettiğine dikkati çekerek, "Birliğin karşılıklı ticaret hacmi, geçen yıla göre yüzde 32 oranında artarak yaklaşık 33 milyar ABD dolar; üçüncü ülkelerle dış ticaretimiz de yüzde 25 artarak 370 milyar dolardan fazla oldu." dedi.

Mamin, salgınla mücadelenin en temel hedefinin de aşı olduğunun altını çizdi.

Rusya Başbakanı Mişustin ise Birliğin karşılıklı ticaret hacminin artmasından duyduğu memnuniyetini dile getirirken, şunları söyledi:

"Dünya kamuoyunun Birliğimizin genişlemesine ilgisi artıyor. Temmuz'da Sırbistan ile ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Mısır ile görüşmeler sürüyor. Hindistan ve İran ile görüşmelere start verildi. Endonezya ve Moğolistan ile serbest ticaret bölgelerin oluşturulması için çalışılıyor. Çin ile İpek Yolu Projesi kapsamında iş birliğimiz artıyor. Tüm bu gelişmeler, Birliğimizin sürdürebilir ve dinamik gelişmesine katkı sağlayacaktır."

Birliğin gözlemci ülkesi Özbekistan'ın Başbakanı Aripov, Avrasya Ekonomik Birliğinin Özbekistan için ekonomik iş birliğinde önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Aripov, "Özbekistan'ın AEB üyesi ülkelerle ticareti, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 5 milyar 600 milyon dolar oldu. Bu bağlamda, AEB ile yakınlaşmaya ve iş birliğimizi artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

16 belge imzalandı

Toplantının sonunda, Birlik üyesi ülkeler arasında ülkelerin karşılıklı ticaretine yönelik sigorta desteği, Avrasya Ekonomik Birliği ve üçüncü ülke üreticileri için Kazakistan'da tarım makine ve teçhizatı satın alma programına eşit katılım koşullarının sağlanması, ithalat gümrük vergilerinin miktarlarının devletlerin bütçeleri arasında kaydedilmesi ve dağıtılması konuların aralarında bulunduğu 16 farklı belge imzalandı.

Belarus, Rusya ve Kazakistan Demir Yolları arasında karşılıklı yarar sağlayacak transit potansiyel iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan anlaşma da imzalandı.

Son dakika haber... Kırgızistan'da Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konsey Toplantısı yapıldı
Son dakika haber... Kırgızistan'da Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konsey Toplantısı yapıldı

Kırgızistan, Kazakistan, Hükümet, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kırgızistan'da Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konsey Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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