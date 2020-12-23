Son dakika haber: Kırgızistan'da cumhurbaşkanı adayları insan haklarını koruyacaklarını taahhüt etti - Son Dakika

Kırgızistan'da 10 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylar, insan haklarını ve özgürlükleri koruyacaklarını taahhüt etti.

Gazeteciler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyası temsilcilerinin hazırladığı "İnsan Hakları ve Özgürlükler Anlaşması" başlıklı 5 maddelik taahhütname, adayların da katıldığı etkinlikte imzaya açıldı.

Söz konusu örgütlerin temsilcileri, ülkenin 30 yıllık bağımsızlık tarihinde en büyük kazanımının "ifade, basın, haberleşme, toplantı hak ve özgürlükler" olduğuna vurgu yaparak müstakbel cumhurbaşkanına bunları desteklemesi ve koruması çağrısında bulundu.

Etkinliğe katılan cumhurbaşkanı adaylarından Kanıbek İmanaliyev, Klara Sooronkulova, Ravşan Ceenbekov, Abdil Segizbayev, Eldar Abakirov, Aymen Kasenov, Ulukbek Koçkorov ve temsilcisini gönderen eski Başbakan Sadır Caparov ile eski Meclis Başkanı Adahan Madumarov taahhütnameye imza attı.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri 10 Ocak'ta düzenlenecek.