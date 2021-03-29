Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sinopharm aşısı, ilk olarak Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'e uygulandı.

Beyşenaliyev ile Sağlık Bakan Yardımcısı Ulukbek Bekturganov ve Jalalidin Rahmatullayev, Bişkek'teki Kovid-19 aşı merkezinde kameralar karşısında aşılandı.

Ülkede, 30 Nisan'dan itibaren ilk etapta doktorlar, öğretmenler ve sınır muhafızları, daha sonra kronik hastalığı bulunanlar ve 65 yaş üzerindekilerin aşılanacağı bildirilmişti.

Günlük ortalama 100 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, son bir yılda Kovid-19 kaynaklı 1497 kişi öldü.

Çin, 10 gün önce Kırgızistan'a 150 bin doz Sinopharm aşısı hibe etmişti.