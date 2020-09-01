Son dakika haber... Kırgızistan'da yeni eğitim öğretim yılı, koronavirüs tedbirleri altında başladı - Son Dakika

Kırgızistan'da yeni eğitim öğretim yılına start verildi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri koronavirüs tedbirleri altında ders başı yaptı. Şimdilik sadece 1. sınıf öğrencileri okula gidecek, diğer sınıflar ise uzaktan eğitim alacak. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Bişkek'te bir okulu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, okula yeni başlayan öğrencilere başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:34 - Kaynak: AA
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