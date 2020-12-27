Kırıkkale Belediyesinden görev başındaki polislere çorba ikramı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesinden görev başındaki polislere çorba ikramı

27.12.2020 21:29

Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polis ekiplerine çorba ikramında bulundu.

Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polis ekiplerine çorba ikramında bulundu.

Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Altuğ Baydar ile beraberindekiler, kent merkezinde oluşturulan kontrol noktalarını tek tek ziyaret ederek, ekiplere hayırlı görevler diledi.

Özel Kalem Müdürü Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale Belediyesi olarak sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan emniyet mensuplarına çorba ikram ettiklerini söyledi.

Özkan, güvenlik güçlerinin bu salgın sürecinde ve soğuk günlerde kendileri için nöbet tuttuklarını da vurguladı.

Kırıkkale Belediyesinden görev başındaki polislere çorba ikramı
Kırıkkale Belediyesinden görev başındaki polislere çorba ikramı
Kırıkkale Belediyesinden görev başındaki polislere çorba ikramı
Kırıkkale Belediyesinden görev başındaki polislere çorba ikramı

Kırıkkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Belediyesinden görev başındaki polislere çorba ikramı - Son Dakika


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