Son dakika haber | Kırıkkale'de 2 müstakil eve koronavirüs karantinası - Son Dakika

Son dakika haber | Kırıkkale'de 2 müstakil eve koronavirüs karantinası

Son dakika haberine göre KIRIKKALE'de, bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 2 müstakil ev karantinaya alındı.

KIRIKKALE'de, bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 2 müstakil ev karantinaya alındı. 2 evde yaşayan 32 kişiye yapılan testte, 10 kişide daha koronavirüs saptandı.

Kırıkkale'nin Yuva Mahallesinde oturan bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu bu kişide koronavirüs saptandı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, toplam 32 kişinin yaşadığı 2 müstakil evi karantinaya aldı. Evlerde yapılan testlerde 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Evlerde yaşayan diğer 22 kişi de polis gözetiminde karantinaya alındı. Karantinadaki kişilerin ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:39 Kaynak: DHA

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