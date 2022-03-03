Son dakika haber | Kırıkkale'de 26 yaşındaki kadın evde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Kırıkkale'de 26 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

03.03.2022 16:21
Son dakika haber | Kırıkkale'de 26 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de 3 çocuk annesi kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.

Kırıkkale'de 3 çocuk annesi kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.

Akşemsettin Mahallesi 1757 Sokak'taki yakınlarına ait evde kalan C.E'nin (26) hareketsiz olduğunu fark eden akrabaları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kırıkkale'de 26 yaşındaki kadın evde ölü bulundu - Son Dakika


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