Kırıkkale'de jandarma ekiplerince 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah bulundurulduğuna dair ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, 6 ayrı adrese düzenlediği operasyonda yaptıkları aramalarda, A.K'nin evinde 2 ruhsatsız av tüfeği, F.K'ya ait evde 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 67 fişek, H.K'nın evinde ise 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 52 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılarak, her ruhsatsız av tüfeği için 944'er liradan 3 bin 776 lira idari ceza uygulandı.