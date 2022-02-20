KIRIKKALE - Boynu çöp kovasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde boynu çöp kovasının halkasına sıkışan sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezinde çöpten yiyecek aramaya çalıştığı sırada köpeğin boynuna çöp kovasının demir halkası sıkıştı.
Köpeğin boynundaki halkayı çıkaramayan vatandaşlar, Yahşihan Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen barınak ekipleri, köpeği alarak Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürdü.
Uyuşturucu iğneyle bayıltılan sokak köpeğinin boynundaki demir halka, ekiplerce kesilerek çıkarıldı.
Barınakta tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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