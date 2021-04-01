Son dakika haber | Kırıkkale'de çocuklar kendi kütüphanelerinin açılışını yaptı - Son Dakika

Son dakika haber | Kırıkkale'de çocuklar kendi kütüphanelerinin açılışını yaptı

01.04.2021 19:26

Edinilen son dakika haberine göre Kırıkkale'de çocuklar kendi kütüphanelerinin açılışını yaptı -Çocuklar bu kütüphanede masal dinleyip meslekleri öğreniyor Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, minik çocuklarla birlikte "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" açılışını gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de çocuklar kendi kütüphanelerinin açılışını yaptı

-Çocuklar bu kütüphanede masal dinleyip meslekleri öğreniyor

KIRIKKALE - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, minik çocuklarla birlikte "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" açılışını gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin açılışı. Mesleklerle ilgili farklı kostümlerle anlatımların yapıldığı merkezde masal köşesinde de çocukların hayal güçleri geliştiriliyor. Çocuklar tiyatro etkinlikleri, zeka oyunları, beceri ve sanatsal aktiviteler sayesinde de burada eğlenceli vakit geçiriyor. Açılışa Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, bazı kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

"Çocuklarımız burada kaliteli zaman geçirecekler"

Merkezle ilgili İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan KOP İdaresi Başkanı Şahin, çocukların burada kaliteli zaman geçireceklerini kaydetti.

Şahin, "KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak bölgemizin ekonomi, sanayi ve teknoloji alanında kalkınmasına destek verdiğimiz gibi bölgemizdeki eğitim alanının da kalkınmasına destekler veriyoruz. Bugün Kırıkkale'de bir kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. Çocuklarımız burada kaliteli zaman geçirecekler. Kitapla buluşacak, atölyelerde derslerle alakalı konular işleyecekler. Geleceğe hazırlık anlamında güzel bir ortamda çalışma yapacaklar. Bu anlamda çocuklarımızın buradaki aldığı eğitimle geleceğe hazırlandığını görmüş olmak bizleri çok mutlu etti. İnşallah diğer bölgemizdeki illerde de bu ve benzeri projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"Çocuklarımızın gelişimine çok ciddi katkıları oluyor"

Şahin, "Burada İngilizce, matematik, müzik, spor atölyeleri kuruldu. Burada çocuklarımız uzman eğitimci hocalarımızın gözetiminde dersler alıyorlar. Bu anlamda kendilerinin gelişmesinde de çok ciddi katkıları oluyor. Biz de okulların haricinde bu alanlarda vakit geçirmelerini bekliyoruz ve gerçekten çok büyük değerler elde ediyorlar. Bu anlamda da fonksiyonunu da yerine getiriyor. Bizler de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye de bu yarışı çok yakından takip ediyor"

Dünyanın bir dönüşüm içerisinde olduğunu vurgu yapan ve merkezde de bu yönde çalışmaların olduğuna değinen Şahin, "Dünya bir dönüşüm içerisinde, endüstri 4.0 sanayi devrimini yaşıyor. Bu anlamda dünyada ülkeler arası bir yarış var. Türkiye de bu yarışı çok yakından takip ediyor. Çocuklarımızın da bu anlamda yarışa dahil edilmesiyle alakalı kodlama atölyeleri açılmış durumda. Çocuklarımızın da dijital uygulamalarla burada buluşması sağlanıyor. Artık bu değişimin her alanda olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızı da yeni Türkiye'nin şartlarına hazırlamak anlamında burada eğitime tabii tutuyoruz. Bu çocuklar Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerimiz olacak. Şimdiden de bunların hazırlığı başlamış durumda" şeklinde konuştu.

Son dakika haber | Kırıkkale'de çocuklar kendi kütüphanelerinin açılışını yaptı
Son dakika haber | Kırıkkale'de çocuklar kendi kütüphanelerinin açılışını yaptı
Son dakika haber | Kırıkkale'de çocuklar kendi kütüphanelerinin açılışını yaptı
Son dakika haber | Kırıkkale'de çocuklar kendi kütüphanelerinin açılışını yaptı

Yunus Sezer, Kırıkkale, Türkiye, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Kırıkkale'de çocuklar kendi kütüphanelerinin açılışını yaptı - Son Dakika


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