Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Doğanlık Mahallesi 276. Sokak'ta Burhan Güngör'e ait müstakil evin bahçesindeki hurda malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.
Eve sıçramadan kontrol altına alınan yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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