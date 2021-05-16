İhbar üzerine olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.

Kırıkkale 'nin Yahşihan ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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