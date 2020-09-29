Son dakika haber: Kırıkkale'de filyasyon ekibini yanıltanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında filyasyon ekiplerini yanıltanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmediğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin 'temaslı kişiler' olarak bildirildikleri tespit edilmiştir. Temaslı kişiler hakkında gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu

suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir."