KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücülerden Yusuf Y. ile araçlarda bulunan Muhammet Sadık D. (16), Fadime D. (6), Melisa D. (20), Nurbanu D. (14) ve Ferdi A. (44) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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