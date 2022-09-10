Son dakika haber... Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

10.09.2022 02:04
Son dakika haber... Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika haberi... KIRIKKALE'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis memuru 5 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çocuk Şube Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Polis memuru H.P. (28) yönetimindeki 71 AG 788 plakalı otomobil, B.K.'nın kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle polis memuru H.P.'nin kullandığı otomobil devrilerek yan durdu. Kazada polis memuru H.P. ile H.A., T.A. (10), A.P.A. (8) ve C.B. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar ise otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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