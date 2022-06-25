Son dakika haber! Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

25.06.2022 14:58
Son dakika haber! Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

F.G'nin (23) kullandığı 71 AAT 080 plakalı otomobil, Yenimahalle Sakarya Caddesi'nde H.D. (50) idaresindeki 66 LC 875 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.D. ve T.D. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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