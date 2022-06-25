Son dakika haber! Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
F.G'nin (23) kullandığı 71 AAT 080 plakalı otomobil, Yenimahalle Sakarya Caddesi'nde H.D. (50) idaresindeki 66 LC 875 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.D. ve T.D. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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