Son dakika haber | Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 20 kilogram tütün ve 20 bin 280 makaron ele geçirirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Kırıkkale'de bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 20 kilogram tütün ve 20 bin 280 makaron ele geçirirken 2 kişi de gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi görevli, kentte kaçak tütün satışının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler kent merkezinde İ.B. ve M.B. isimli şahısların iş yerinde aramalarda bulundu. Aramada 20 bin 280 adet makaron ve 20 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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