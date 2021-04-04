Son dakika haber: Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye bir gün arayla aynı kıraathanede ikinci kez ceza kesildi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 9 kişiye bir gün arayla aynı kıraathanede ikinci kez ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi'ndeki kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, kahvehanedeki 9 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ederek oyun oynayan 9 kişiye 6 bin 250'şer liradan 56 bin 250 lira ceza uyguladı.

9 kişiye dün de aynı iş yerinde salgın kurallarını ihlal ederek oyun oynadıkları gerekçesiyle 56 bin 250 lira ceza verilmişti.

Öte yandan kontroller sırasında Yenidoğan Mahallesi'ndeki kıraathanenin açık olduğunu fark eden ekipler, içeride bulunan 4 kişiye salgın kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 12 bin 600 lira ceza uyguladı.