Son dakika haber... Kırıkkale'de otobüs ve iki ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı(2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kırıkkale'de, 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 34 AB 7525 plakalı yolcu otobüsünün, 0088 plakalı ticari taksiye çarptıktan sonra şarampole yuvarlanması kaydedildi. 0088 plakalı ticari taksinin, kazanın şiddetiyle, kırmızı ışıkta duran 71 T 0118 ticari taksiye çarpması da kamera görüntülerine yansıdı.