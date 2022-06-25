Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. F.G. (23) yönetimindeki 71 AAT 080 plakalı otomobil ile H.D.'nin (50) kullandığı 66 LC 875 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan F.G.'nin aracı, takla attı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerdeki Y.D. ve T.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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