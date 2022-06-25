Son dakika haber! Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

25.06.2022 15:36
Son dakika haber! Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haber... KIRIKKALE'de, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. F.G. (23) yönetimindeki 71 AAT 080 plakalı otomobil ile H.D.'nin (50) kullandığı 66 LC 875 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan F.G.'nin aracı, takla attı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerdeki Y.D. ve T.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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