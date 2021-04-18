Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada olaya müdahale eden polis ve bekçinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A. aralarında husumet bulunan akrabası O.Ç'yi şikayet etmek için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine geldi. Polis merkezi çıkışında karşılaşan S.A. ile O.Ç. tartışmaya başladı.

Yakınlarının da müdahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda S.A. bıçakla yaralandı, O.Ç. ise darbedildi.

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Ayetullah Kızılarslan sırtından, bekçi Ekrem Dinç de elinden bıçakla yaralandı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru ve bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan şüphelilerden S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ekiplerce 2 kişi gözaltına alındı.