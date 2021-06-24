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Son dakika haber... Kırıkkale'de şehit anneleri Mehmetçik ile buluşuyor - Son Dakika

Son dakika haber... Kırıkkale'de şehit anneleri Mehmetçik ile buluşuyor

24.06.2021 11:37
Son dakika haber... Kırıkkale'de şehit anneleri Mehmetçik ile buluşuyor, System.String[]

Son dakika yaşam haberi: Kırıkkale'de, şehit anneleri ile vatani görevini sürdüren Mehmetçik'in buluştuğu programda anneler evlat özlemini giderirken duygu dolu anlar yaşandı.

Kırıkkale'de, şehit anneleri ile vatani görevini sürdüren Mehmetçik'in buluştuğu programda anneler evlat özlemini giderirken duygu dolu anlar yaşandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneğinin tarafından yürütülen 'Şehit Ailelerine Yönelik Sosyal İçerme' projesi, Doç. Dr. Müzeyyen Özhavzalı sorumluluğunda 22 gönüllü akademisyen tarafından yürütülüyor. Şehitler diyarı olarak bilinen Kırıkkale'de yaşayan şehit aileleri ile gazi yakını kadınların çeşitli faaliyetlerle sosyalleşmelerini ve üretime katkı sağlamalarını amaçlayan projeye, İl Jandarma Komutanlığı da destek veriyor.

Müzede el emeği eserler sergileniyor

Bu kapsamda, Kırıkkale Valiliğince Kızılırmak Havzası üzerine tesis edilen Obaköy'deki tarihi bir bina, 'Kızılırmak Şehit ve Gaziler Yaşayan Kültür Sanat Müzesi' olarak tahsis edildi. Türkiye'de bir başka örneği olmayan müzede şehit aileleri ile gazi yakını kadınların el emeği göz nuruyla yaptıkları eserler sergileniyor. Müze, pazar günleri hariç haftanın 6 günü ziyaretçilerini kabul ediyor.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda müze binasının aslına uygun bir şekilde genel tadilatı İl Özel İdaresince yapılırken sergi alanı ve müze bahçesinin peyzajı, boya ve badana işleri ise Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini sürdüren Mehmetçik tarafından yapıldı. Yakın zamanda faaliyete geçen müze bahçesine konulmak üzere İl Jandarma Komutanlığı tarafından kağnı hediye edildi.

Mehmetçikler, şehit anneleri ile buluşuyor

Projenin manevi boyutunu yöneten Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Rehberlik ve Danışma Merkezinde görevli uzman psikologlarca, müzede çeşitli faaliyetlere katılan şehit annelerinin evlat özlemlerini bir nebze de olsun giderebilmeleri için 'Mehmetçik ve Şehit Anneleri Kavuşması' adı altında bir etkinlik düzenlendi. Şehit anneleri ile Mehmetçik'in bir araya gelerek sohbet ettiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

İlerleyen zamanlarda ayda bir olacak şekilde yapılması planlanan kavuşma günleri ile, evlat hasreti içerisinde olan şehit annelerinin Mehmetçikle bir araya gelerek evlat özlemlerini giderebilmelerinin yanı sıra moral ve motivasyonlarını artıracak şekilde psikososyal destek verilmesi amaçlanıyor. Böylece Mehmetçik'in de milli ve manevi duygularının geliştirilmesi hedefleniyor. - KIRIKKALE

Son dakika haber... Kırıkkale'de şehit anneleri Mehmetçik ile buluşuyor
Son dakika haber... Kırıkkale'de şehit anneleri Mehmetçik ile buluşuyor
Son dakika haber... Kırıkkale'de şehit anneleri Mehmetçik ile buluşuyor
Son dakika haber... Kırıkkale'de şehit anneleri Mehmetçik ile buluşuyor

Mehmetçik, Kırıkkale, Jandarma, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber... Kırıkkale'de şehit anneleri Mehmetçik ile buluşuyor - Son Dakika


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