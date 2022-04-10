Son dakika haber! Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haber! Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

10.04.2022 20:52
Son dakika haber! Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Son dakika haber: Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Polisevinde düzenlenen iftar programına, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile aileleri katıldı.

Fahri Bulut, şehit yakınları ve gazilerle birlikte olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

İftar öncesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

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Kırıkkale, Şehit, İftar, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


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