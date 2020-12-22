KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hayvanı düştüğü yerden çıkartarak, sahibine teslim etti.

Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan yetiştirici, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir çiftçiye ait koyun, bahçede otladığı sırada yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Kırıkkale 'de bahçedeki 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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