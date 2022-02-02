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Son dakika haber... Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

02.02.2022 19:31
Son dakika haber... Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli M.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramada çeşitli materyallere el konuldu.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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