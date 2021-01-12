Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Harun Balkanlıoğlu idaresindeki 19 ABK 668 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 10. kilometresinde Adil Şahin'in kullandığı 06 DN 5551 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 19 ABK 668 plakalı otomobil şarampole düştü.
Kazada yaralanan sürücü Balkanlıoğlu ile aynı araçtaki Fadime Balkanlıoğlu, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika