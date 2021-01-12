Son dakika haber: Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Balkanlıoğlu ile aynı araçtaki Fadime Balkanlıoğlu, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kırıkkale 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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