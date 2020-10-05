Son dakika haber | Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber | Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Son dakika haber | Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 4,55 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonun kapsamını genişleten ekipler, uyuşturucu maddenin S.S. isimli şahıstan alındığını belirledi. S.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda da 15 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.A. isimli şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçundan işlem başlatıldı. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan S.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Son dakika haber | Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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