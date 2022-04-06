Son dakika haber! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

06.04.2022 10:58
Son dakika haber! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik C.S. ve H.S'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Kent girişinde zanlıların bulunduğu aracı durduran ekipler, şüphelilerin üzerinde ve araçta 2 bin 520 sentetik ecza ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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