Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, şüpheliler S.Y. ve S.A'nın üzerinde 2,50 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelilerin uyuşturucuyu S.S'den aldığını iddia etmesi üzerine ekipler, bu kişinin ikametinde yaptığı aramada 14,58 gram uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan zanlılardan S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. S.Y. ve S.A. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak salıverildi.